Trastevere presa d'assalto. Tifosi tedeschi feriti

In venti, tutti con il volto coperto e armati di mazze e bottiglie, hanno proseguito la notte scorsa la guerriglia urbana di ieri. Impossibile al momento stabilire con certezza se si tratti di ultras della Lazio, ma quando i carabinieri a piedi hanno notato il gruppo avventarsi contro un uomo già a terra, è scattato un lancio di bottiglie che ha ferito di striscio un militare poi medicato al pronto soccorso del Fatebenefratelli e dimesso con una prognosi di due giorni. Vittima dell’aggressione da parte dei venti un trentacinquenne tedesco che ha detto di esser venuto a Roma per la partita dell’Eintracht, ieri pomeriggio.

Mentre l’ambulanza arrivava a soccorrerlo, ai carabinieri si è avvicinato un altro tedesco di 38 anni, anche lui supporter della squadra di Francoforte, che ha denunciato di esser stato picchiato da un gruppo di ragazzi tutti con il volto coperto. Scappati per le vie di Trastevere, sono ora ricercati dai militari.

All’una di notte i poliziotti sono intervenuti poco distante, in via San Francesco a Ripa all’altezza del civico 158 dove un ristoratore ha segnalato un gruppo di dodici persone tedesche aggredite da una quarantina di ragazzi. Ha dovuto abbassare la saracinesca per sicurezza, mentre alcuni dalla strada si rifugiavano all’interno. Un ferito si è riparato all’interno del bar San Callisto.