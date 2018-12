San Pietro, marocchino tenta di dare fuoco a un mezzo dell'esercito

Un marocchino di 45 anni è stato fermato dopo aver tentato di dare fuoco a un mezzo dell’esercito in via di Porta Angelica, vicino al Vaticano, pochi minuti prima delle 13. I militari in servizio Strade Sicure sono rimasti illesi. L’uomo, fermato con le tecniche Mcm e consegnato ai poliziotti intervenuti sul posto, soffrirebbe di problemi psichici ed è stato sentito dagli agenti della Digos.

Secondo una prima ricostruzione, il marocchino avrebbe bagnato di benzina una ruota del mezzo approfittando del fatto che i militari fossero a bordo, in attesa del cambio turno. Notato mentre armeggiava con l’accendino, è stato bloccato appena in tempo.