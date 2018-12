Si è acceso lo Spelacchio griffato Netflix, l'albero di Natale di Roma allestito in piazza Venezia con particolari effetti "da abete parlante". L'albero, ribattezzato "Spelacchio" come il suo predecessore del Natale 2017, è stato sponsorizzato dal sito di streaming video e ha attratto per la sua inaugurazione migliaia di persone. A presentarlo la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha dialogato con l'albero parlante: "Signori sono tornato. Benvenuta sindaca", ha detto la voce artificiale dell'albero. "Ti vedo in forma" gli ha risposto Virginia. Ospite speciale, a piazza Venezia, è stato Beppe Grillo. Dalla piazza è partito un grande applauso all'accensione dell'albero insieme alle luminarie natalizie che percorrono tutta via del Corso (foto di Francesco Benvenuti).