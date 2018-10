Salvini contro la Raggi: "Buche e rifiuti, a Roma si può fare di più"

"Dall'amministrazione a 5 Stelle di Roma "tutti si aspettano di più, le vedo anche io le buche e la monnezza". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a criticare la sindaca a 5 Stelle di Roma, Virginia Raggi, intervenendo a Rtl 102.5. "Si può sicuramente fare di più, ma ovviamente qui ci sono problemi che risalgono fino a 25 anni fa, quando c'erano sindaci piacioni che facevano mostre del cinema... dice ancora il vicepremier - Un Commissario per la Capitale? In democrazia scelgono i cittadini".

"Si può fare di più? Sicuramente sì, 'avoja', certo che sì" dice il titolare del Viminale ha poi sottolineato di "essere a disposizione, come con tutti i comuni d'Italia, per quanto riguarda la sicurezza. Ma non posso essere io - ha concluso - ad asfaltare le strade e a mettere a posto le scuole". "A Roma stanno aprendo tanti cantieri, mi dicono. Io da ministro dell'Interno mi occupo di ordine pubblico e spero di essere utile per fare un po' di pulizia per i campi rom: posso aiutare il Comune mettendo a disposizione i miei uomini per riportare ordine e sicurezza", ha concluso.