Padre e figlia travolti da un Suv: lui muore, lei in fin di vita

Un uomo è morto e la figlia è ricoverata in fin di vita. A un giorno di distanza dall'investimento mortale in via Cavour un altro incidente ha insanguinato la Capitale. Poco dopo le 19 in via Santa Maria Cosmedin, all'altezza della basilica che ospita la Bocca della Verità, un uomo e la figlia sono stati travolti da un Suv Jeep Renegade. Per il 72enne, inglese e residente a Roma, non c'è stato nulla da fare mentre la ragazza versa in gravi condizioni. La dinamica è ancora da accertare, disposti anche gli accertamenti tossicologici del conducente del suv.