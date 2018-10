Travolto e ucciso dal bus turistico nel centro di Roma

Travolto e ucciso da un bus turistico in via Cavour, nel centro di Roma. Il viceprefetto G.D.F., 54 anni, è morto investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto stamattina alle 11 circa, all'altezza del civico 221. La dinamica è ancora da accertare. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo I Trevi. Chiusa via Cavour, da Largo Visconti Venosta a via degli Annibaldi.