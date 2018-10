Risucchiato da un elicottero militare: grave kitesurfer romano

È ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata, al Policlinico Gemelli di Roma, Alessandro Ognibene, 50 anni, romano, che ieri è stato risucchiato dal vortice d'aria creato dalle eliche di un elicottero miliare mentre faceva kitesurfing a Torre Flavia, nel mare di Ladispoli. L'uomo è stato sbalzato sulla terraferma sotto gli occhi della moglie, riportando lesioni e traumi. L'elicottero sembrerebbe appartenere a una forza armata, non italiana, impegnata in una esercitazione.

Sono stati gli stessi componenti dell'equipaggio dell'elicottero militare le cui eliche avevano generato il vortice d'aria a far scattare i soccorsi al kitesurfer. I militari del velivolo impegnato in una esercitazione multiforze allargata anche ad unità aeree straniere hanno immediatamente chiesto soccorso alla capitaneria e ai carabinieri del luogo, e l'uomo è stato quindi trasportato con eliambulanza al policlinico Gemelli, dove è ricoverato con prognosi riservata. In quel momento erano diversi gli elicotteri impegnati in un'attività addestrativa nell'ambito di esercitazioni della Difesa che proseguono in zona in queste ore.

Due indagini sono in corso - una dei carabinieri, l'altra interna alla Difesa - per chiarire le cause di un incidente.