Appartamento in fiamme, evacuato un palazzo

Fiamme in un appartamento al civico 94 di via Lugnano in Teverina, in zona Tuscolana. Alle 7.52, pochi minuti dopo la segnalazione al 112, sono stati i vigili del fuoco a intervenire spegnendo l’incendio e mettendo in salvo gli inquilini del palazzo, poi evacuato a scopo precauzionale. Tre le persone lievemente intossicate e accompagnate in ospedale. Sul posto i poliziotti impegnati nelle indagini: il rogo sarebbe divampato da un’abitazione dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione.