Chiese assediate dai nomadi, turisti truffati e derubati

E’ allarme sicurezza nelle chiese della Capitale, e si corre ai ripari. Specialmente nel centro della città, il monito rivolto ai fedeli è quello di non incorrere in truffe, prestare attenzione a malintenzionati e tenere gli occhi ben aperti. Prendiamo la Basilica di San Pietro in Vincoli, nel rione Monti. All’ingresso campeggiano cartelli che non passano inosservati. Si legge a caratteri cubitali in lingua inglese: “Entry in the church is free. Attention do not pay any person” (L’ingresso in chiesa è libero, attenzione non pagare nessuno”). E ancora: “Attenti ai borseggiatori”, sotto declinato in lingua per i turisti. “Dall’estate scorsa ci sono stati furti all’interno della chiesa e si è pensato di mettere i cartelli”, spiega Manuela del negozio di souvenir della Basilica. “Ci sono stati casi di turisti in visita, stranieri, che non si sono ritrovati zaini o borse, e pure altro. Dunque, il messaggio che deve passare è quello di essere vigili...

