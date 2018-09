Rubano auto e investono una donna. Due rom arrestati a Frascati

A bordo di un’autovettura rubata, fuggono all’alt della Polizia e investono un pedone. Arrestati due minori dalla Polizia di Stato. E’ accaduto ieri nel pomeriggio in via Pietra Porzia a Frascati. Intorno alle 17.30 gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, hanno arrestato per tentato omicidio, omissione di soccorso, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato, due minori di etnia Rom di 16 e 14 anni. I due, a bordo di un’autovettura rubata, non si sono fermati all’alt dei poliziotti e, durante l’inseguimento hanno investito una donna lasciandola a terra mentre il cugino di quest’ultima, per evitare di essere investito, saltava oltre il guardrail procurandosi delle escoriazioni. Dopo l’inseguimento, il veicolo in fuga è andato ad impattare contro la volante della Polizia che li inseguiva ma sono stati bloccati dai poliziotti. Accompagnata in ospedale in codice rosso, la donna investita ha riportato fratture ad una gamba ma non corre pericolo di vita. I minori arrestati hanno anche confessato di aver rubato il veicolo in località Zagarolo.