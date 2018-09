Una lite tra clochard è finita in tragedia alle 18,45 di oggi. Un romeno di 47 anni, Condrat Mihai (già noto per reati contro il patrimonio), è stato ammazzato con un coccio di bottiglia alla gola da un connazionale di 43, anche lui con gli stessi precedenti. È successo in via di Pietralata, nel parcheggio del supermercato Panorama vicino alla fermata metro, tra tanti testimoni sotto choc. In molti hanno lamentato i ritardi dei soccorsi, e inutile si è rivelato il tentativo di una donna di fermare l’emorragia.

L’aggressore, stordito dall’alcol, è stato fermato sul posto dai carabinieri della compagnia Montesacro che indagano insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di via in Selci intervenuti per i rilievi.