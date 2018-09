Il cane Hope commuove il web, a Roma la cena solidale

Picchiata in un campo rom di Roma, dovevano sopprimerla perché non camminava più invece con la fisioterapia ha ripreso l'uso di una zampa ma servono altre cure. La storia di Hope commuove il web. Migliaia le condivisioni per far conoscere la sua storia. È una cucciola di cane di tre mesi, picchiata in un campo rom a Roma con una violenza tale da provocarle l’infermità alle zampe posteriori. "L'associazione Animalisti Italiani Onlus non poteva rimanere indifferente: l’abbiamo prelevata dal canile comunale della Muratella, dove sarebbe stata soppressa, in quanto paraplegica". Così in una nota Riccardo Manca, vice Presidente di Animalisti Italiani onlus. "Il nostro gesto è un dovere verso la vita - spiega - Chi ama gli animali li rispetta in quanto esseri viventi, con pari dignità e gli stessi diritti che spettano ad ogni creatura. L’eutanasia dovrebbe essere una scelta di libertà e non una condanna a morte solo perché diversamente abili. Hope rappresenta una speranza di vita, quella possibilità che gli è stata negata due volte. Non siamo certi che potrà tornare a camminare in maniera autonoma, ma abbiamo il dovere morale di regalarle un'aspettativa di vita migliore. È un percorso arduo, ma le cure che sta ricevendo e la scoperta dell'amore la stanno aiutando nella riabilitazione motoria". La responsabile nazionale randagismo di Animalisti Italiani onlus, Emanuela Bignami, nella stessa nota ha ricordato la serata dal sapore solidale a sostegno di Hope. "A luglio aveva gli arti posteriori totalmente paralizzati. Hope non si è arresa, ha seguito la fisioterapia veterinaria, riacquistando l’uso di un arto. Visti i progressi, il suo allenamento si allungherà e si intensificherà. Doveva essere soppressa, invece ora riesce a giocare con i suoi simili e può persino passeggiare con il suo carrellino o sorretta dalla coda. Ogni trattamento costa, ma non è un sacrificio per noi, il nostro obiettivo è migliorare la sua qualità di vita". "Dopo le numerose richieste del web abbiamo organizzato (https://www.facebook.com/events/234349203917795/) una cena di solidarietà per Hope - conclude Bignami - Il ricavato della serata di martedì 11 settembre, in compagnia della bellissima cagnolina, sarà destinato alle terapie che consentiranno ad Hope il recupero della funzionalità delle zampe. Il nostro è un appello accorato a una partecipazione di massa, perché ogni piccolo gesto conta. Insieme ce la faremo, per Hope".