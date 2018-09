Santa Marinella, esplode una villetta: almeno un morto

Un'esplosione si è verificata questa notte a Santa Marinella in una villetta a schiera in via dei Gladioli. La deflagrazione, secondo le prime informazioni dei Vigili del fuoco, ha provocato il crollo del primo piano dell'abitazione e di parti di quelle adiacenti. C'è una vittima. Il corpo carbonizzato di una persona - un uomo di 63 anni - è già stato estratto dalle macerie.

Si è invece salvato per un soffio l’inquilino della villetta adiacente. "Era tardi, dopo le due di notte e non ero ancora andato a dormire perché stavo vedendo la tv in salotto. Poi c'è stato lo scoppio e il muro che separa le due abitazioni è volato sopra il mio letto. Sono vivo per miracolo", ha detto l'uomo ai soccorritori. Si è rischiato un bilancio ancora più grave: la casa accanto, semidistrutta anche quella, fino a domenica scorsa era abitata da una famiglia con quattro adulti e due bambini.

L'esplosione potrebbe essere stata causata da una bombola di gas. Cinque appartamenti vicini alla villetta distrutta sono stati dichiarati inagibili.