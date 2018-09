Il Colonnello Francesco Gargaro è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma. Cinquantadue anni, sposato, con 2 figli, ha intrapreso la carriera militare nel 1982, frequentando la Suola Militare “Nunziatella” di Napoli e successivamente l’Accademia militare di Modena, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma e, infine, il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze presso il Centro Alti Studi della Difesa in Roma.

È laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma e in “Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna” presso l’Università di Roma Tor Vergata, oltre ad aver conseguito il Master in “Scienze Strategiche” e quello in “Studi Internazionali Strategico-militari”. Tra gli incarichi ricoperti si citano quello di Comandante delle Compagnie di Bianco, nell’area locride di Reggio Calabria, di Viareggio e di Roma-Casilina. In seguito, ha prestato servizio all’Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma, ha comandato il Battaglione “Campania” di Napoli-Secondigliano e il Gruppo Napoli II di Castello di Cisterna, nell’interland napoletano, per poi ricoprire l’incarico di Capo Ufficio Personale Marescialli presso il Comando Generale.

Prima di giungere al Comando Provinciale di Roma ha retto il Comando Provinciale di Catania e ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.