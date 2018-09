Bambino di 11 anni investito all'Eur, è gravissimo

Un bambino di 11 anni è stato investito su viale Europa, nel quartiere Eur di Roma, e ora versa in gravi condizioni all'ospedale Bambino Gesù. È accaduto ieri sera intorno alle 22.30, alla guida dell'auto, una Ford Fiesta, un 22enne, che dopo l'impatto si è fermato per prestare soccorso e ha chiamato lui stesso il 118. Il ragazzo a causa dello choc ha avuto un malore ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Tintoretto e IX Eur. La Fiesta è stata sequestrata e sono in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.