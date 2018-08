SBROCCA DI PAPA

Dopo una giornata di attese, di proteste, di tensione, strade chiuse e struttura aperta dalla Caritas corsa sul posto, dei due pullman coi nuovi ospiti del Mondo Migliore ne è arrivato solo uno alle 22.30 tra i "welcome" dei pochi rappresentanti dei centri sociali e, di contro, l'inno nazionale intonato dai militanti di Casapound arrivati in serata per protestare e chiedere a gran voce il blocco navale...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI