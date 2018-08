A Rainbow MagicLand l'invasione dei dinosauri

Fino a domenica 26 agosto tutti pronti a viaggiare con la fantasia: è il momento di tornare nella preistoria con "Dinosaur Live Experience". Rainbow MagicLand sarà letteralmente invaso dai dinosauri per vivere un’avventura straordinaria adatta a grandi e piccoli esploratori. Ogni giorno potrete passeggiare in compagnia di un T-Rex o un Velociraptor, salire in sella al Triceratopo per un selfie “preistorico” o interagire insieme ai cuccioli di Tirannosauro. Ogni dinosauro presente, anche l’immenso T-Rex, è un dinosauro “animatronic” cammina, si muove ed emette versi come se fosse vivo e i bambini potranno intrattenersi con lui. Questa esperienza immersiva, di grande impatto visivo, sarà accompagnata da un simpatico paleontologo che illustrerà curiosità e aneddoti su questi giganteschi dominatori della Terra vissuti circa 5 miliardi di anni fa. Uno show “live experience” per tutta la famiglia tra i dinosauri, un’esperienza innovativa che mescola intrattenimento e scienza. In questi giorni il Parco sarà aperto fino alle 23, ad eccezione di sabato 25 agosto: la serata sarà ulteriormente arricchita dalla musica del dj-set e, immancabili, i fuochi d’artificio coloreranno lo skyline del Parco che sarà aperto fino alle 2 di notte.

A Rainbow MagicLand si potrà provare anche Shock, un launch coaster da brivido, dove si viene lanciati a 100 km/h orari, in soli 2 secondi; o il salto di 72m dalla torre Mystika. Da non perdere il viaggio vorticoso nel castello del Conte Cagliostro, o sulle rapide dello Yucatan alla ricerca di antichi talismani. Solo qui troverete l’adrenalina a 360° del Virtual Coaster o un viaggio nel tempo con Huntik, il più grande videogame d’Europa in 5D. E se l’acqua è il vostro elemento, a Rainbow MagicLand potrete affrontare una vera Battaglia Navale, a bordo di un galeone nelle acque incantate del lago. Per i bambini un’intera area dedicata, “Il Regno dei Piccoli”, con tanti giochi e attrazioni tematiche dedicate. Da non perdere l’appuntamento fisso, a bordo lago, con l’incanto e la spettacolarità di “Illusion” premiato come miglior show outdoor ai Parksmania Awards, per la magia delle coreografie e delle sue proiezioni interattive, giochi d’acqua, musica e fontane danzanti.