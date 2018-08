Turisti nudi nella fontana di piazza Venezia. I vigili ai consolati: "Aiutateci a trovarli"

Si sono fatti il bagno nella fontana ai piedi dell'Altare della Patria, in piazza Venezia a Roma. E avvenuto tutto in pieno giorno, sotto gli occhi di decine di persone incredule. Ma nessuno ha alzato un dito: nessuna multa e nessuna sgridata. E pensare che il più sfacciato dei turisti responsabili si è perfino abbassato il costume che aveva indosso, mostrando le parti intime. Intanto oggi intervengono le forze dell'ordine e la Polizia di Roma Capitale. «In merito ai fatti accaduti in piazza Venezia nella fontana posta ai piedi dell’Altare della Patria - si legge in una nota della Polizia Locale di Roma Capitale - il Comando del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale sta svolgendo tutti gli accertamenti utili per risalire agli autori del gesto, che offende gravemente il sentimento nazionale e la memoria dei caduti a cui il monumento è dedicato. Dalle prime informazioni assunte, è emerso che trattasi di persone di nazionalità straniera, madrelingua inglese. Questo Comando invita tutte le autorità consolari ad una fattiva collaborazione per individuare i responsabili di questa condotta illecita e oltraggiosa».