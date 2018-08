Bomba d'acqua e grandine su Roma: danni e alberi caduti

Una "bomba d’acqua" con grandine abbondante si è abbattuta nel primo pomeriggio su Roma. Secondo i canali social ufficiali dell’Atac, la società che si occupa del trasporto pubblico locale, ci sono danni dovuti al maltempo in diversi punti della città, compreso il centro storico, che hanno costretto bus a deviare dai loro percorsi abituali. Dalle prime ricognizioni ci sono alberi caduti - in zona Flaminio e vicino alla Sapienza - e tombini pieni che non riescono a smaltire la quantità di acqua caduta sulla Capitale.

CHIUSURE STRADALI - Dopo la pioggia abbondante, mista a grandine, che si è abbattuta sulla capitale nel primo pomeriggio, sono numerose le chiusure stradali dovute ad alberi o rami caduti e alle vie che si sono allagate. In via precauzionale sono state temporaneamente chiuse via Attilio Regolo e via dei Gracchi, in Prati, entrambe per la presenza di alberi sulla carreggiata; via Filippo Civinini, altezza piazza Euclide, ai Parioli, causa allagamento; passeggiata di Ripetta, altezza via Angelo Brunetti, per alberi sulla carreggiata, così come il sottopasso di lungotevere Michelangelo.