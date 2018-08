Dopo i panni stesi la siesta delle rom sulle panchine. Continua la saga a largo Beltramelli

La siesta delle rom sulle panchine di Largo Beltramelli dopo i panni stesi ad asciugare. Continua la saga degli zingari in IV Municipio. Social scatenati, con post che ironizzano in romanesco: "Quella se scaccola", "Famoje un gavettone de acqua gelata", e qualcuno ha postato la foto dell'olio di ricino: "Per questi ce ne vorrebbe una litrata". Qualcuno ironizza sul fatto che non sanno dove sdraiarsi: "Diamogli un hotel". "Questa foto è l'ennesima conferma di questi giorni che i rom si sono impossessati di quello spazio che era dei nostri bambini - dice Fabrizio Montanini, presidente del Comitato di quartiere Beltramelli-Meda-Portonaccio - restiamo sempre speranzosi che le istituzioni intervengano a ristabilire il decoro nell'unica piazza del nostro quartiere in IV Municipio. In caso contrario da settembre partiranno le mobilitazioni di piazza in stile Casal Bruciato".