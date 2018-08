Roma, il pronto soccorso psicologico aperto tutti i giorni anche ad agosto

È attivo da febbraio, nel quartiere Monteverde – Portuense, il Pronto Soccorso Psicologico, nato dall’intuizione della psicologa clinica Mariolina Palumbo, coordinatrice del servizio, e rivolto a tutti coloro che abbiano urgente necessità di ricevere sostegno psicologico per affrontare momenti critici.

Sito all’interno di Villa Giuseppina, struttura residenziale psichiatrica in via Prospero Colonna 46, il PSP resterà aperto per tutto il mese di agosto, sette giorni su sette, con orario non-stop dalle 9.00 alle 19.30. Al PSP possono accedere tutti i cittadini, senza limitazione di residenza e senza appuntamento. Per informazioni è possibile contattare il numero 06.69311390