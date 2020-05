Lotito compie 63 anni e vuole una Lazio pronta a ripartire

Era il 19 luglio del 2004 e Claudio Lotito salvava la Lazio dal fallimento. La storia cominciò cosi e oggi nel giorno del suo 63esimo compleanno, il presidente biancoceleste ha in mente solo un regalo: la ripresa del campionato con la squadra in grado di lottare fino all'ultimo per il tricolore, un obiettivo a cui solo lui e Inzaghi avevano creduto la scorsa estate quando inserirono tra i bonus per il gruppo il premio scudetto. Buon compleanno "mister president", avversato, odiato, coccolato, amato, discusso. Un mix di sentimenti per i tifosi che ora hanno finalmente cominciato ad apprezzare i suoi modi a volte un po' spigolosi ma in fine dei conti sempre vincenti. E non solo per le sei coppe alzate al cielo durante la sua gestione. Certo, errori ne ha commessi, soprattutto nei primi anni di presidenza, ma aver portato la Lazio ad ottimi livelli con un bilancio sano resta il traguardo più importante centrato. Auguri presidente Lotito.