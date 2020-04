Lazio, Lotito non vuole cedere le sue stelle

Nessuna deroga. Il coronavirus non cambierà i prezzi dei gioielli di casa Lazio che il presidente Lotito vuole tenere nel caveau biancoceleste. I quattro tenori non partiranno a meno di clamorose offerte irrinunciabili. Per il numero uno del club Milinkovic vale 120 milioni, 80 Luis Alberto e Immobile, 70 Correa: i prezzi sono questi milione più, milione meno ma la ferma intenzione di Lotito è di mantenere l'intelaiatura della squadra che, se si riprenderà il campionato, vorrebbero regalare un sogno a tutti i tifosi. E' chiaro, sono discorsi teorici, ma chi spera di bussare a Formello per trovare i campioni laziali a prezzi stracciati, si sbaglia di grosso.