Lazio, la vittoria della panchina

Inzaghi chiama, la panchina risponde. Le seconde linee tornano da Marassi con una vittoria preziosa, arrivata per le buone prestazioni di quelli che giocano meno. Per carità, Leiva, Milinkiovic, Immobile e Caicedo non deludono ma soprende la capacità del gruppo di sopperire alle assenze di difesa di due terzi importanti come Acerbi e Luiz Felipe. Ottima prova di Vavro all'esordio dal primo minuto in campionato, Patric si conferma una sicurezza a destra e poi ci sono i goleador. Marusic apre la partita con un colpo alla Ciro, Cataldi cala il tris con una punizione telecomandata modello Supercoppa. Jony si ferma alla sufficienza ma anche lui fa il suo. Quindi la più bella notizia per Inzaghi e la sua Lazio è la rosa che si allarga. Per le ultime 13 partite di campionato ci sono anche i panchinari pronti a dare il loro contributo. per inseguire un sogno chiamato scudetto.