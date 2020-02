La Lazio al bivio, contro il Verona è decisiva

Negli occhi ancora la goleada contro la Spal, nella mente la voglia di continuare a sognare. Mercoledì alle 20.45 c'è la sfida contro il Verona all'Olimpico, gara saltata a dicembre per permettere ai biancocelesti di giocare la finale di Supercoppa Italiana, poi vinta a Ryad. Una gara che rappresenta un crocevia decisivo della stagione perché, se dovesse arrivare una vittoria, la banda Inzaghi sarebbe seconda a soli due punti dalla vetta. E soprattutto porterebbe a tredici i punti di vantaggio sulle quinte in classifica blindando di fatto il posto in Champions. Il tecnico chiede ai suoi la massima concentrazione per una partita ricca di insidie contro una squadra reduce dal pareggio di San Siro contro il Milan. Verona pericoloso, altra imboscata ma fare tre punti significherebbe dare un segnale forte e chiaro alle dirette concorrenti per il titolo.