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Ue: "Margine per spostare carico fiscale Italia su patrimoni e successioni"

Ansa
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BRUXELLES - "L'Italia trarrebbe vantaggio da un sistema fiscale più equo e più favorevole alla crescita, oltre che da ulteriori sforzi per ridurre l'evasione fiscale. Vi è margine per spostare parte del carico fiscale relativamente elevato che grava sul lavoro verso altre basi imponibili attualmente sottoutilizzate, tra cui il patrimonio e le successioni".

Lo si legge nel documento di lavoro dei servizi della Commissione Ue che accompagna i documenti del Semestre europeo. 

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