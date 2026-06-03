Ue: "Margine per spostare carico fiscale Italia su patrimoni e successioni"

Ansa 03 giugno 2026 a

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BRUXELLES - "L'Italia trarrebbe vantaggio da un sistema fiscale più equo e più favorevole alla crescita, oltre che da ulteriori sforzi per ridurre l'evasione fiscale. Vi è margine per spostare parte del carico fiscale relativamente elevato che grava sul lavoro verso altre basi imponibili attualmente sottoutilizzate, tra cui il patrimonio e le successioni".

Lo si legge nel documento di lavoro dei servizi della Commissione Ue che accompagna i documenti del Semestre europeo.