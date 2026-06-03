Rutte ai giovani russi: "Vi rifilano una fregatura, morirete al fronte"

Ansa 03 giugno 2026 a

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BRUXELLES - "Devo dire una cosa. Ma devo dirla ai giovani russi e alle loro famiglie. Vi stanno rifilando una fregatura. Uomini come voi che si arruolano per combattere: non sarete addestrati. L'equipaggiamento che vi forniranno sarà scadente. C'è una probabilità molto alta che moriate o siate feriti mentre siete là fuori e probabilmente, se venite feriti, sarete lasciati a soffrire nel fango e a morire". Lo ha detto Mark Rutte nel corso della conferenza stampa a Kiev con Volodymyr Zelensky, aggiungendo che la Russia è "sempre più disperata".

