Hansen in "missione agroalimentare" in Thailandia, al lavoro su partnership

Ansa 27 maggio 2026 a

a

a

BRUXELLES - Il commissario per l'Agricoltura, Christophe Hansen, sarà domani e venerdì in Thailandia insieme a una delegazione di alto livello del settore agroalimentare europeo. Lo annuncia l'esecutivo Ue, spiegando che alla missione parteciperanno 90 organizzazioni e aziende agroalimentari europee, con l'obiettivo di "rafforzare le relazioni agroalimentari con la Thailandia" e portare avanti anche i negoziati per un futuro accordo di libero scambio. Il commissario lussemburghese parteciperà alla fiera alimentare e delle bevande dell'Asia-Pacifico, Thaifex - Anuga Asia 2026, in cui l'Ue è riconosciuta come 'Regione d'Onore'. Hansen consegnerà il certificato di Indicazione Geografica Ue al Maphrao Namhom Ratchaburi, che diventerà il quinto prodotto thailandese a ricevere la protezione Ig. Nella due giorni previsti anche incontri politici con i ministri thailandesi.

#IMCAP

"Cofinanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili".



