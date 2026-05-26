Von der Leyen: "Ciò che accade nei Paesi Baltici testa tutta l'Europa"

Ansa 26 maggio 2026 a

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BRUXELLES - "Oggi accade qui, domani altrove lungo il fianco est dell'Europa: non sono incidenti isolati ma una chiara strategia di Mosca per destabilizzare la società". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso della conferenza stampa in Lituania. "L'Ue offre piena solidarietà, quando i Baltici vengono testati, lo è tutta l'Europa. Quello che state passando ora potrebbe accadere in futuro altrove nell'Ue".

"L'Europa è pienamente solidale e unita con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, perché quando gli Stati baltici vengono messi alla prova, è l'Europa nel suo insieme a essere messa alla prova", ha dichiarato. "Questi incidenti hanno messo in luce delle vulnerabilità. La preparazione deve essere il principio guida per la resilienza delle nostre società, delle nostre politiche economiche e, naturalmente, della nostra architettura di sicurezza. E saranno gli Stati membri orientali a definire gli standard, perché ciò che state vivendo oggi, il resto d'Europa potrebbe affrontarlo domani. Colmeremo quindi le lacune in modo sistematico, a partire da sistemi di allerta più unificati e da un miglior coordinamento transfrontaliero. L'iniziativa 'Eastern Flank Watch' deve diventare un pilastro centrale dell'architettura di sicurezza europea".

