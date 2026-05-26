Foti: "Rafforzare la cooperazione Ue-Regno Unito un obiettivo strategico"

Ansa 26 maggio 2026 a

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BRUXELLES - "In un contesto internazionale complesso, rafforzare le alleanze europee è essenziale per promuovere valori e interessi comuni e consolidare le relazioni tra cittadini, rendendo le nostre democrazie più forti e resilienti. Il rafforzamento della cooperazione tra Unione europea e Regno Unito rappresenta dunque un obiettivo strategico che dobbiamo perseguire con determinazione". Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, intervenendo al Consiglio Affari Generali a Bruxelles, secondo quanto riferisce una nota.

"È necessario - ha proseguito Foti - che il prossimo vertice Ue-Regno Unito produca risultati concreti, a partire dalla conclusione dei negoziati in materia sanitaria e fitosanitaria, nel settore Ets e sulla mobilità giovanile. Accogliamo con favore - ha aggiunto - il dialogo sulla Sicurezza e la Difesa del 20 marzo e auspichiamo passi avanti concreti sul fronte della cooperazione industriale e della partecipazione del Regno Unito alle iniziative della Politica di Sicurezza e Difesa Comune dell'Ue". "Siamo convinti - ha concluso - che i negoziati tra Ue e Regno Unito sulle quote reciproche debbano portare a un accordo equilibrato e accettabile per entrambe le parti".



