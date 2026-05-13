Eurostat: "Surplus agroalimentare Ue a 24 miliardi nel 2025"

Ansa 13 maggio 2026 a

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BRUXELLES - Nel 2025, l'Ue ha esportato prodotti agricoli per un valore di 238,2 miliardi di euro e ha importato 213,5 miliardi di euro, generando un surplus di 24,7 miliardi di euro. Lo certificano i dati Eurostat, secondo cui, rispetto al 2024, sia l'export che l'import hanno registrato aumenti su base annua rispettivamente dell'1,6% e del 9,3%. In dieci anni, tra 2015 e 2025, il commercio di prodotti agricoli ha registrato una crescita significativa, con le esportazioni che sono aumentate a un tasso medio annuo del 4,4% e le importazioni a un tasso leggermente superiore, pari al 5,0%.

I principali partner di esportazione di prodotti agricoli nel 2025 sono stati il Regno Unito, con una quota del 23,3% (55,6 miliardi di euro), seguito dagli Stati Uniti (12,0%; 28,5 miliardi di euro), dalla Svizzera (5,7%; 13,5 miliardi di euro) e dalla Cina (4,9%; 11,6 miliardi di euro). La maggior parte delle importazioni dell'Ue proveniva dal Brasile (8,5%, 18,2 miliardi di euro), dal Regno Unito (8,0%; 17,1 miliardi di euro), dagli Stati Uniti (6,2%; 13,3 miliardi di euro) e la Cina (5,1%; 10,9 miliardi di euro).





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