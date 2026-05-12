Von der Leyen: "Presto misure contro la dipendenza creata dai social"

Ansa 12 maggio 2026 a

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BRUXELLES - "Stiamo assistendo alla rapidità fulminea con cui la tecnologia avanza e a come essa penetri in ogni aspetto dell'infanzia e dell'adolescenza. E il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può più essere ignorato. E nel corso di quest'anno, con il Digital Fairness Act, ci occuperemo delle pratiche di progettazione che creano dipendenza e sono dannose: cattura dell'attenzione, contratti complessi, trappole degli abbonamenti. In Europa, la sicurezza deve essere presente fin dall'inizio, non aggiunta come ripensamento". Lo ha detto Ursula von der Leyen a Copenaghen.

"Quasi tutti gli Stati membri dell'UE chiedono una valutazione della sua necessità", ha detto ancora von der Leyen a proposito dell'età minima per accedere ai social. "Al momento, la Danimarca intende introdurne una, così come altri nove Stati membri. Il Parlamento europeo è giunto alla stessa conclusione. La questione non è se i giovani debbano avere accesso ai social media, ma se i social media debbano avere accesso ai giovani. L'infanzia e la prima adolescenza sono anni formativi, e credo che dovremmo concedere ai nostri figli più tempo per sviluppare la loro resilienza in questa fase vulnerabile. Tempo per giocare con amici veri, non per inseguire follower".

"L'Europa può giustamente essere orgogliosa di essere il posto migliore al mondo in cui crescere. Un luogo in cui l'accesso a un'istruzione di qualità non dipende dal reddito dei genitori. Un luogo in cui l'assistenza sanitaria è disponibile quando i bambini ne hanno bisogno, dove i bambini sono liberi di giocare all'aperto in tutta sicurezza e libertà. È nostro compito portare questi risultati nell'era digitale. Le scelte che facciamo oggi non devono essere guidate dalla paura, ma dal coraggio".



