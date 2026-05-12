Kallas: "Aspides può essere contributo Europa ai volenterosi Hormuz"

Ansa 12 maggio 2026 a

a

a

BRUXELLES - "La missione Aspides potrebbe essere il nostro contributo alla coalizione dei volenterosi a livello europeo". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas al termine del consiglio Difesa. "Abbiamo Stati membri di piccole dimensioni quindi se uno Stato membro possiede una sola nave non è possibile destinarla a diverse iniziative", ha aggiunto. "Potrebbe essere il modo in cui rendere l'Europa davvero forte nella regione ma anche dal punto di vista geopolitico, perché il nostro contributo sarebbe molto più significativo se agissimo insieme". "Ma ha bisogno di più navi e alcuni Stati membri hanno dichiarato che contribuiranno".



