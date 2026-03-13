Venezia, fondi Ue bloccati alla Biennale se partecipa la Russia

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Tommaso Manni 13 marzo 2026 a

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La Biennale di Venezia rischia di perdere i finanziamenti europei a causa della partecipazione della Russia. La Commissione UE ha affermato che sospenderà la sovvenzione di due milioni di euro se gli organizzatori del festival di arte contemporanea andranno avanti con la proposta. La commissione ha ribadito che qualsiasi violazione degli standard etici da parte della Biennale verrebbe considerata una violazione del contratto, con conseguente sospensione dell'accordo e dell'erogazione dei fondi. Il portavoce della Commissione, Thomas Régnier, ha affermato di non poter anticipare la decisione degli avvocati dell'Unione europea in merito alla rescissione del contratto, ma ha sottolineato che la decisione di includere la Russia non è in linea con i valori e gli standard etici europei. "La Commissione condanna la decisione della Fondazione Biennale di consentire alla Russia di partecipare alla Biennale d'arte del 2026", ha dichiarato, aggiungendo che "la cultura in Europa dovrebbe promuovere e salvaguardare i valori democratici". "Dovrebbe favorire il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione. Questi valori non sono attualmente rispettati nella Russia di oggi", ha sottolineato Régnier.

Il finanziamento di due milioni di euro sostiene progetti cinematografici alla fiera d'arte contemporanea. La scorsa settimana gli organizzatori della Biennale hanno dichiarato che alla Russia sarà consentito di partecipare alla mostra, che si terrà dal 9 maggio al 22 novembre, scatenando un'ondata di rabbia e accuse da parte dell'Ucraina, che sostiene che la Biennale starebbe offrendo "un palcoscenico per insabbiare crimini di guerra". I ministri degli Esteri e della Cultura di 22 Paesi hanno invitato gli organizzatori a riconsiderare la propria posizione, citando la "sistematica distruzione della vita e del patrimonio culturale dell'Ucraina", tra cui l'uccisione di almeno 342 artisti, il danneggiamento o la distruzione di 1.685 siti culturali. "In questo contesto, concedere alla Russia una prestigiosa piattaforma culturale internazionale invia un segnale profondamente preoccupante", hanno scritto i ministri. La lettera era indirizzata al consiglio direttivo della Biennale e al suo presidente, Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e intellettuale, che ha risposto: "Crediamo che dove c'è arte, c'è dialogo".