Europa divisa sull'uso degli assett russi. L'Italia invita alla cautela
I leader dell'Unione europea stanno correndo per garantire un accordo di finanziamento per l'Ucraina, ma il Belgio continua ad opporsi a un prestito garantito dai beni congelati della Russia. In un vertice che si preannuncia decisivo, i Capi di Stato e di governo dell'Ue stanno discutendo di una mossa senza precedenti per attingere ad alcuni dei 210 miliardi di euro di asset sovrani della Russia congelati nell'Unione pochi giorni dopo l'inizio della guerra, nel 2022. In base a questo schema i Ventisette fornirebbero a Kiev un prestito di 90 miliardi di euro per aiutare l'Ucraina a difendersi, mentre la Russia continua a ottenere vittorie sui campi di battaglia.
Il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato che i leader hanno una scelta semplice: "O soldi oggi o sangue domani". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di voler vedere una decisione entro la fine dell'anno, in un momento in cui prevede che il proprio Paese rischi la bancarotta in primavera. "Se questi fondi possono servire alla sicurezza europea, ritenendo l'aggressore responsabile della guerra contro l'Ucraina e contro l'Europa, allora perché dovremmo lasciare a Mosca la speranza o la fiducia che i soldi torneranno comunque, a prescindere da ciò che ha fatto?", ha dichiarato. "So che la Russia sta intimidendo diversi Paesi. Ma non dobbiamo temere le minacce: dovremmo temere la debolezza dell'Europa".
Ai leader Ue sono state presentate due opzioni per soddisfare il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina stimato in 136 miliardi di euro per il 2026 e 2027: un "prestito di riparazione" garantito dai beni russi congelati o un prestito congiunto dell'Unione per finanziare Kiev. La Commissione europea, che ha proposto il prestito da 90 miliardi di euro, si aspetta che gli altri alleati occidentali dell'Ucraina finanziano la parte restante. La Germania e altri "paesi frugali", come Svezia e Paesi Bassi, sostengono fermamente l'utilizzo di risorse russe, piuttosto che dei contribuenti europei. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che il prestito di riparazione era l'unica opzione. "In pratica, ci troviamo di fronte alla scelta tra utilizzare il debito europeo o le risorse russe per l'Ucraina, e la mia opinione è chiara: dobbiamo utilizzare le risorse russe".
Il Belgio, che ospita la maggior parte dei beni russi anche attraverso Euroclear, ha affermato di non aver ricevuto garanzie adeguate dal resto dell'Ue in caso di fallimento del piano. "Datemi un paracadute e salteremo tutti insieme", ha detto il primo ministro belga Bart De Wever ai membri del parlamento prima dell'inizio del vertice. "Se abbiamo fiducia nel paracadute, non dovrebbe essere un problema. Il Belgio ha insistito per ottenere garanzie illimitate che gli consentano di non essere lasciati solo a pagare il conto qualora la Russia dovesse avere successo in azioni legali di ritorsione contro Euroclear e le società belghe. Una bozza di testo del vertice presentata giovedì prometteva "piena solidarietà" e condivisione del rischio con i paesi e le istituzioni finanziarie nel contesto del prestito di prestito. Tuttavia mancano dettagli richiesti dal Belgio, come la rapidità con cui le garanzie si concretizzate e la Il ministro degli esteri britannico Yvette Cooper in visita ad Atene, ha sottolineato l'importanza di "mobilitare" i beni congelati della Russia, affermando che era chiaro che
Mosca era ancora intenzionata a proseguire la guerra", ha affermato "Ecco perché è così importante progredire nella mobilitazione delle risorse sovrane russe per poter sostenere l'Ucraina e anche per poter esercitare maggiore pressione su Mosca affinché le porte al tavolo delle trattative e persegua la pace". La banca centrale russa ha annunciato giovedì che avrebbe intentato un'azione risarcitoria contro le banche europee "per il blocco e l'uso illegale dei suoi asset". Euroclear, dove sono depositati 185 miliardi di euro di asset russi, è stato oggetto di una campagna intimidatoria, hanno riferito funzionari della sicurezza
. ma che il proprio Paese si trova ad affrontare rischi maggiori. "Si possono temere certe azioni legali da parte della Federazione Russa, ma non è così spaventoso come quando la Russia è ai propri confini". In un discorso appassionato ai leader dell'Ue, li ha esortati ad accettare il prestito di riparazione per motivi strategici e di interesse personale.
Insieme al Belgio, anche Italia, Malta e Bulgaria sono favorevoli a un prestito Ue, garantito da fondi non assegnati nel bilancio comunitario. Il primo ministro Giorgia Meloni, ha affermato che utilizzare i beni russi congelati in Europa per aiutare l'Ucraina senza una solida base giuridica garantirebbe a Mosca "la prima vittoria dall'inizio della guerra". Un prestito comune richiede però l'unanimità dei 27 Stati membri. Il premier ungherese Viktor Orbán ha definito "stupida" l'idea di utilizzare i beni congelati della Russia, annunciando al contemporaneo il veto al debito comune "per finanziare una guerra che non è la nostra". Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto fiducioso che i leader troveranno una soluzione: "Non dobbiamo dividerci sui dettagli tecnici. Tutti devono essere ascoltati e considerati". La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che "non lascerà il vertice senza una soluzione". La riunione dovrebbe concludersi entro venerdì sera.
I colloqui si stanno svolgendo in concomitanza con una danza diplomatica separata orchestrata dall'amministrazione Trump, che sta cercando di negoziare un accordo per porre fine alla guerra . Funzionari statunitensi e russi dovrebbero incontrarsi a Miami questa fine settimana per discutere il piano di pace presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo quanto riportato da Politico, si prevede che l'inviato di Trump, Steve Witkoff, e il genero Jared Kushner prenderanno parte alla riunione per gli Usa, mentre l'inviato economico di Putin, Kirill Dmitriev, rappresenterà la Russia.