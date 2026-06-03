Comunicato Stampa: Sesta commissione, approvati il programma 2026 attività culturali con la Fondazione Giorgio Cini

Ansa 03 giugno 2026 a

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La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), ha approvato all'unanimità il parere alla Giunta regionale n. 30, ovvero il programma 2026 delle attività culturali, previste dall'Accordo di Collaborazione, di cui alla legge regionale 3 agosto 2021, n. 24, tra la Regione del Veneto e la Fondazione Giorgio Cini Onlus di Venezia, che prevede il coinvolgimento degli Istituti di Storia dell'Arte, per la Storia della Società e dello Stato Veneziano, per la Musica, Antonio Vivaldi, di Studi musicali comparati, per il Teatro e il Melodramma, dei seminari di Musica Antica e del Centro Digitale Archive.

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