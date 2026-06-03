Comunicato Stampa: Fabio Ghiselli lancia il Nuovo libro "Attacco alla Costituzione" sui diritti costituzionali violati

Ansa 03 giugno 2026 a

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I punti di valore documentati nel libro sono cinque. Il primo riguarda la struttura normativa pandemica:

Il secondo concerne il green pass: l'autore evidenzia come la versione italiana del certificato digitale europeo sia andata ben oltre quanto consentito dai regolamenti UE 2021/953 e 2021/954, che escludevano espressamente l'uso del documento come condizione per l'accesso al lavoro o alla vita sociale Il terzo punto riguarda l'obbligo vaccinale di fatto: attraverso la sospensione della retribuzione per i lavoratori privi di green pass, lo Stato ha introdotto un obbligo indiretto senza assumerne le responsabilità giuridiche e risarcitorie. Fondamentale appare la disamina del concetto di sperimentalità dei vaccini e il processo autorizzativo. Il quarto nodo è il sostegno militare all'Ucraina che viene confrontato con il supporto a Israele nella guerra a Gaza e contro l'Iran.

Infine, l'ultimo capitolo è dedicato al tema della fiducia dei cittadini verso le istituzioni, la politica e la scienza medica, che gli atti, i comportamenti e le dichiarazioni pubbliche rese in quel periodo hanno contribuito a minare.

Come scrive

Il libro si rivolge a tutti i cittadini che — indipendentemente dalla posizione tenuta durante la pandemia — desiderino comprendere i meccanismi istituzionali che hanno prodotto le misure degli anni 2020-2025 e valutarne la conformità alla Carta fondamentale, pur avendo tutte le caratteristiche per parlare a giuristi, costituzionalisti, operatori del diritto e studenti universitari.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

È fondatore del sito web/blog di analisi e proposte di politica fiscale

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