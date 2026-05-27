Comunicato Stampa: Sesta commissione, approvate le relazioni 2025 di Veneto Lavoro e Consigliera regionale di Parità
- a
- a
- a
La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), alla quale ha partecipato il vicepresidente della Regione, Lucas Pavanetto, ha dato oggi il proprio via libera, a maggioranza, senza voti contrari, al parere alla Giunta regionale n. 23, ovvero alla relazione conclusiva delle attività svolte nel 2025 da Veneto Lavoro. Il documento analizza il contesto economico, le dinamiche occupazionali, l'organizzazione del mercato del lavoro conseguente al piano di potenziamento dei CPI, l'efficacia della campagna “Abili al Lavoro. Insieme cresciamo” per l'inclusione lavorativa delle persone disabili, l'attività di formazione del proprio personale, oltre alla trattazione dei diversi servizi offerti.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO