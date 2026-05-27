Comunicato Stampa: Audizioni su quattro proposte normative abbinate per istituzione servizio psicologia territoriale

Ansa 27 maggio 2026 a

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Nel corso della seduta odierna della Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, e dell'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, è stata presentata la PAGR n. 19, la delibera della Giunta regionale dal titolo “Requisiti, criteri e modalità di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità e relativa gestione”.

Dopo la presentazione da parte dell'assessore Roma, è stato espresso parere favorevole alla Seconda commissione in ordine al Progetto di legge n. 72, in essa incardinato, ovvero il Disegno di legge della Giunta regionale “Disposizioni dirette a sostenere la priorità Housing”, che ha l'obiettivo di attuare il tempestivo ed efficiente utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalla riprogrammazione di Mid-term review del FESR 2021-2027 per iniziative di Social Housing, applicando quanto previsto in materia dalla L.R. n. 39/2017, ma sottraendo le relative misure dal campo di applicazione dei limiti nel numero di alloggi disponibili.

Proseguendo il ciclo di audizioni con i soggetti portatori di interesse, la commissione ha ascoltato oggi la dott.ssa Emilia Laugelli, già responsabile del Servizio di Psicologia clinica all'ospedale di Santorso (Aulss n. 7 Pedemontana), il dott. Stefano Vianello, Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'Aulss n. 6 Euganea, la dott.ssa Elisa De Faveri, psicologa delle Cure Primarie a Monselice e Este, dell'Aulss n. 6 Euganea, in ordine a quattro proposte normative abbinate - con primi firmatari rispettivamente Anna Maria Bigon (Pd), Sonia Brescacin (Gruppo Misto), Alberto Stefani (Lega), Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra) - volte all'istituzione del servizio di psicologia territoriale nella Regione del Veneto, al fine di riconoscere il diritto all'assistenza psicologica per garantire la salute e il benessere psicologico individuale, familiare e collettivo, nonché per assicurare le prestazioni psicologiche nell'ambito della medicina di assistenza primaria.

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