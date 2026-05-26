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Comunicato Stampa: Progetto di legge statale sul riconoscimento del carattere usurante del lavoro degli internavigatori

Ansa
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Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, all'unanimità, il progetto di legge statale n. 3 che prevede, attraverso una modifica del decreto legislativo n. 67/2011, il riconoscimento del carattere usurante del lavoro degli internavigatori ai fini del pensionamento anticipato, primo firmatario, il consigliere Jonatan Montanariello (Partito Democratico).

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

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