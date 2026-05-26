Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, approvata la relazione 2025 del Garante regionale dei diritti della persona

Ansa 26 maggio 2026 a

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Il Consiglio Veneto ha approvato oggi, all'unanimità, la relazione 2025 sull'attività del Garante regionale dei diritti della persona, l'avvocato Mario Caramel, illustrata in aula dal presidente della Prima commissione consiliare, Andrea Tomaello (Stefani Presidente). La figura del Garante, disciplinata dalla legge regionale n. 37/2013, riunisce le funzioni di difensore civico, di garante per l'infanzia e di garante dei diritti dei detenuti. Il provvedimento, ovvero la rendicontazione n. 7, riporta la corposa e complessa mole di dati relativi all'attività di difesa civica, di tutela dei minori, nonché di garanzia per le persone private della libertà personale.

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