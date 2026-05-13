Comunicato Stampa: Sesta commissione, via libera a pareri alla Giunta regionale su cultura, turismo e buono scuola

Ansa 13 maggio 2026 a

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La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, alla quale hanno partecipato il vicepresidente della Regione, Lucas Pavanetto, e l'assessore regionale, Valeria Mantovan, ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, il parere alla Giunta regionale n. 25, relativo al Piano 2026 degli interventi per la cultura, impostato sul Programma triennale approvato dal Consiglio nel 2022, tuttora vigente, e caratterizzato dalla necessità di fornire, dopo l'approvazione della legge di Bilancio 2026-28, lo strumento per avviare le singole azioni.

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