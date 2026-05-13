Comunicato Stampa: Seconda edizione della Festa dell'Olio di Castelgomberto, domenica 24 maggio

Ansa 13 maggio 2026 a

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Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Jacopo Maltauro (Forza Italia) ha presentato la seconda edizione della Festa dell'Olio, che si svolgerà domenica 24 maggio, a Castelgomberto, in provincia di Vicenza.

Il Vicesindaco del comune di Castelgomberto, Davide Schiavo, ha illustrato il programma della seconda edizione della Festa dell'Olio, rimarcando il fatto che “il nostro olio ha alle spalle una storia millenaria ed è stato riscoperto grazie al lavoro di alcuni concittadini che hanno motivato, con ricerche e raccolta di documentazione, l'amministrazione comunale a dare vita a questa manifestazione che auspico possa diventare un punto di riferimento per il nostro territorio nei prossimi decenni. Possiamo vantare un territorio collinare, impreziosito da circa 18 mila olivi: un patrimonio visivo e storico- culturale davvero importante. La Festa dell'Olio ci offre una vetrina significativa e soprattutto ci ricorda le nostre responsabilità, come amministratori pubblici e come agricoltori che si occupano della coltivazione degli olivi.”

Il professor Antonio Fortuna ha evidenziato come la Festa dell'Olio rappresenti le radici del territorio di Castelgomberto. “Abbiamo curato una pubblicazione per spiegare questo legame – ha detto - Le prime documentazioni raccolte sono pergamene duecentesche attestanti atti di vendita di appezzamenti di olivi, cui seguono molte altre testimonianze scritte della presenza dell'olio nel nostro territorio; una presenza che fu significativa durante la Repubblica di Venezia. All'inizio del Settecento, con una serie di inverni rigidissimi, è diminuita la coltivazione dell'olivo, per tornare in auge negli ultimi decenni. Oggi la coltivazione dell'olivo rappresenta una delle radici fondamentali di Castelgomberto.”

Il Presidente della Pro Loco di Castelgomberto, Riccardo Castagna, ha ricordato diverse iniziative che quest'anno vedranno protagonista il comune di Castelgomberto, che può vantare 18 mila olivi e tra i 120 e i 150 produttori. L'olivo è parte integrante del nostro paesaggio. Noi, come Pro Loco, siamo chiamati a valorizzare il nostro territorio e a promuovere l'olio anche grazie alla Festa dell'Olio, senza dimenticare la storica Fiera di Santa Maria Maddalena, giunta alla 229esima edizione. Ricordo che sabato 23 maggio si terrà una cena di gala utile a rinsaldare il legame di comunità e a mettere in mostra le nostre eccellenze locali, dal formaggio al pane, dal gelato all'olio e al miele. Domenica 24 maggio, alla mattina, ci sarà la biciclettata e la camminata tra gli olivi, che terminerà con un aperitivo a palazzo Barbaran, a cui seguiranno degustazioni con i sommelier dell'olio e tante altre iniziative, che coinvolgeranno famiglie e bambini.”

Riccardo Minchio, di Artem Web Agency, ha seguito la comunicazione della Festa dell'Olio e ha spiegato il significato del logo. “Abbiamo cercato di rendere innovativa la comunicazione, coinvolgendo le persone, i volontari, le realtà associative e l'amministrazione comunale.”, ha detto.

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