Comunicato Stampa: CRV - Via Querinissima certificata Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

Ansa 13 maggio 2026 a

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(Arv) Venezia, 13 maggio 2026 - “La Via Querinissima è stata ufficialmente certificata come Itinerario culturale del Consiglio d'Europa. È una vittoria importante per il Veneto, per Venezia e per tutti i territori europei attraversati da questa rotta. Ma è anche qualcosa di più: è nato un nuovo cammino europeo, affascinante, misterioso, unico nel suo genere, destinato a diventare iconico. Un itinerario che unisce il Mediterraneo all'Artico e che racconta, attraverso la storia di Pietro Querini, una straordinaria pagina di coraggio, scoperta, accoglienza e identità europea”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commentando la comunicazione ufficiale con cui il Governing Board dell'Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes del Consiglio d'Europa, riunito a Lussemburgo dal 5 al 7 maggio 2026, ha assegnato alla Via Querinissima la certificazione di “Cultural Route of the Council of Europe” per un periodo di cinque anni.

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