Comunicato Stampa: Migranti morti a Chioggia

Ansa 12 maggio 2026 a

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“Chi insulta la UIL Veneto per aver donato 500 euro per contribuire al rimpatrio delle salme di tre lavoratori morti in un incidente stradale nel Veneziano non rappresenta il Veneto. Rappresenta solo una minoranza rumorosa, avvelenata dall'odio, incapace perfino di fermarsi davanti alla morte. A Roberto Toigo e alla UIL Veneto va la mia solidarietà: hanno fatto un gesto di umanità, semplice e doveroso. E davanti all'umanità non si sputa veleno”.

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