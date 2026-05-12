Comunicato Stampa: CRV - Ok per l'aula alla relazione 2025 del Garante regionale dei diritti della persona

Ansa 12 maggio 2026 a

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(Arv) Venezia, 12 maggio 2026 - La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta di oggi, ha votato all'unanimità il via libera per l'aula alla rendicontazione n. 7 sull'attività del Garante regionale dei diritti della persona nel corso del 2025. La relazione, già illustrata nel dettaglio dall'avvocato Mario Caramel nel corso delle sedute precedenti e munita del parere della Quinta commissione consiliare, descrive l'attività del Garante regionale dei diritti della persona nella triplice funzione di difensore civico, di garante per l'infanzia e l'adolescenza, e di garante dei diritti dei detenuti. Il provvedimento potrà così essere iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea legislativa.

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