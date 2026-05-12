Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva all'unanimità il Progetto di legge n. 64 della Giunta regionale

Ansa 12 maggio 2026 a

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Il Consiglio regionale del Vento ha approvato, all'unanimità, il Progetto di legge n. 64 della Giunta regionale che modifica la L.R. n. 3/2000 ‘Nuove norme in materia di rifiuti'. Il provvedimento era stato licenziato a maggioranza, senza voti contrari, dalla Seconda commissione in cui era incardinato.

Per il Correlatore, la consigliera regionale Dem Annamaria Bigon, “il Progetto di legge n. 64 nasce da una finalità condivisibile: rafforzare la tutela sanitaria e ambientale della popolazione residente nelle aree interessate dagli impianti di smaltimento dei rifiuti. La minoranza, in Seconda commissione, ha contribuito fattivamente a migliorare il Testo normativo. Pur tuttavia, vogliamo rafforzare ulteriormente il Progetto di legge, con emendamenti e ordini del giorno, a iniziare dalla definizione più precisa dei criteri territoriali, che sono fondamentali. E il provvedimento deve essere dichiarato urgente, per non vanificarne gli obiettivi.”

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