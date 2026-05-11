Comunicato Stampa: Lele Vianello in mostra nella sede del Consiglio Veneto

Ansa 11 maggio 2026 a

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Si inaugura oggi a Venezia, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, la mostra “A come avventura”, dedicata a Raffaele “Lele” Vianello, fumettista, illustratore e umorista veneziano, nato nel 1951, da sempre legato al Lido di Venezia e al borgo di Malamocco. L'esposizione propone complessivamente 80 opere e consente di ripercorrere la vicenda artistica di uno dei protagonisti più autorevoli del fumetto italiano, artista di statura internazionale e tra i più importanti collaboratori di Hugo Pratt.

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