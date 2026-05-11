Comunicato Stampa: “A come Avventura”: inaugurata oggi la mostra del fumettista e illustratore Raffaele “Lele” Vianello

Ansa 11 maggio 2026 a

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“A palazzo Ferro Fini avremo l'opportunità di ammirare le opere di un autore, “Lele” Vianello, che è allo stesso tempo espressione del territorio e artista noto a livello internazionale, e comunque veneziano. E allora, è opportuno che nei palazzi di questa città straordinaria venga promossa l'arte del nostro territorio che rappresenta la nostra identità. Credo sia un fatto molto bello che un'assemblea elettiva ospiti un'espressione artistica di notevole qualità che consentirà ai visitatori di vivere e di arricchirsi osservando le opere dell'autore. Ed è importante, perché oggi viviamo in un contesto internazionale sempre più teso, sfilacciato in cui è difficile parlarsi, incontrarsi e confrontarsi. Attraverso l'arte oggi si promuove anche la figura di Marco Polo, che per più di vent'anni, in Cina, promosse un dialogo tra il Veneto e l'Oriente e quindi, con l'arte, riproponiamo un modo diverso di interpretare i rapporti e le relazioni, un messaggio rivolto anche ai consiglieri, affinché si ricordino l'importanza di promuovere, attraverso l'arte, il dialogo e il confronto tra culture diverse”. Sono le parole del consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto, Jacopo Maltauro (Forza Italia), pronunciate oggi, a margine dell'inaugurazione della mostra “A come Avventura”, dedicata a Raffaele “Lele” Vianello, fumettista e illustratore veneziano. La mostra propone 80 opere dell'autore, rimarrà aperta fino al 31 luglio prossimo e sarà visitabile a Venezia, a palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa regionale veneta, tutti i giorni dalle 10 alle 17, tranne il sabato, la domenica e in occasione della ricorrenza del 2 giugno.

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