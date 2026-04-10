Comunicato Stampa: La Camera di Commercio di Cosenza lancia “Le Buone Idee Lavorano Qui”

Ansa 10 aprile 2026 a

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L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che il lavoro quotidiano dell'Ente è il risultato di impegno collettivo, collaborazione e creatività diffusa. In questo contesto, anche il contributo di chi opera “dietro le quinte” rappresenta un elemento essenziale per il buon funzionamento dell'organizzazione, pur non essendo sempre immediatamente visibile.

Il progetto si pone l'obiettivo di d

Attraverso una piattaforma dedicata, i dipendenti possono proporre la propria esperienza o segnalare quella di un collega, contribuendo a costruire un patrimonio comune di conoscenze e soluzioni. Le iniziative vengono poi oggetto di una votazione interna, anonima e motivata, che consente di individuare e valorizzare i contributi più significativi.

L'andamento delle votazioni è consultabile in ogni momento, in un'ottica di piena trasparenza, mentre le esperienze più apprezzate vengono condivise periodicamente all'interno di momenti dedicati, con l'obiettivo di stimolare la replicabilità delle pratiche positive e il miglioramento continuo dei processi.

Il riconoscimento previsto dal progetto ha natura esclusivamente simbolica e culturale: rappresenta uno strumento di valorizzazione interna coerente con i principi di collaborazione, inclusività e partecipazione che caratterizzano l'azione dell'Ente.

Con “Le Buone Idee Lavorano Qui”, la Camera di Commercio di Cosenza conferma il proprio orientamento verso modelli organizzativi innovativi, capaci di mettere al centro le persone e di trasformare le idee in valore condiviso per tutta la comunità lavorativa.

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